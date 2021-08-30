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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin lüks otomobilinin çalındığı anlar kamerada

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin lüks otomobilinin çalındığı anlar kamerada
30.08.2021 14:24
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3,5 milyon lira değerindeki lüks otomobili Üsküdar'daki evinin önünden çalındı. 15 Ağustos Pazar günü, Anıl K. isimli şüpheli Çebi'nin evinin önüne geldi. Güvenlik görevlisinin ayrılmasının ardından aracın anahtarını aldı ve 3,5 milyon lira değerindeki otomobili alarak kaçtı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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