Bayramdan beri kayıp olan 15 yaşındaki genç dağ yolunda ağır yaralı bulundu

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 12:23

Olay, dün akşam saatlerinde Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Atatürk Ormanı'nda meydana geldi. Dağ yolunda yürüyen gençler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde darp sonucu ağır yaralandığı belirlenen kişinin, 4 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas olduğu tespit edildi. Hemen ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Atlas, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorlar, genç çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Bayramın İlk Günü Evinden Çıkmıştı

Bilgehan Ege Atlas'ın Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evinden ayrıldığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Polis ekipleri, gencin darp edilip ormanlık alana bırakıldığı şüphesi üzerinde duruyor. Olayın faillerini belirlemek amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.