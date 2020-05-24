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Bayramda neleri yemeliyiz? Ramazan sonrası yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Bayramda neleri yemeliyiz? Ramazan sonrası yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı
24.05.2020 12:58

Son dakika haberi... Ramazan ayı sonrası nasıl bir bayram kahvaltısıyla güne başlanmalı? Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı? Tatlı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Diyetiysen Gamze Şanlı Ak, A Haber canlı yayınında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Ak, "Mideye çok yüklenmemek gerek" uyarısında bulundu.


Son dakika haberi... Ramazan ayı sonrası nasıl bir bayram kahvaltısıyla güne başlanmalı? Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı? Tatlı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Diyetiysen Gamze Şanlı Ak, A Haber canlı yayınında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Ak, "Mideye çok yüklenmemek gerek" uyarısında bulundu.

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