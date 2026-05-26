Bayramda hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar geri dönüyor
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde son 10 gündür etkili olan fırtına, dolu ve yıldırımlı yağışların atmosferdeki "Omega Blokajı" sisteminden kaynaklandığını belirterek bayram tahminlerini paylaştı; bayramın ilk günü ve özellikle bayram namazı saatlerinde yurt genelinde yağış beklenmediğini müjdeleyen Tek, bayramın ikinci gününden itibaren sağanak yağışların batıdan başlayarak yeniden yaygınlaşacağını söyledi.
