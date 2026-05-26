İnegöl’de korku dolu anlar: Eski eşinin evine molotofkokteyli attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak yakmaya çalıştı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G.(45) eski eşi Mukaddes U.(43)'nun yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçarak uzaklaştı. Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

