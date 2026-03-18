CANLI YAYIN
Geri
Bayburt'ta nadir misafir: Kar altında vaşak görüntülendi

Bayburt merkeze bağlı Sırakayalar köyünde karlı arazide dolanan bir vaşak vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koruma altındaki türler arasında bulunan vaşağın köyde görülmesi vatandaşlarda heyecana neden oldu.

Sırakayalar Şelalesi'nin aşağı koluna yakın bir noktada karla kaplı alanda bir süre duran vaşak, araçlarıyla bölgede seyir halinde olan vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların vaşağı fark ettikleri sırada yaşadıkları heyecan konuşmalarına yansıdı.
Kedigiller familyasının bir türü olan vaşakların özellikle kış aylarında yiyecek arayışı nedeniyle zaman zaman yerleşim alanlarına yakın bölgelere indiği biliniyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle