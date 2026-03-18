Bayburt'ta nadir misafir: Kar altında vaşak görüntülendi

Sırakayalar Şelalesi'nin aşağı koluna yakın bir noktada karla kaplı alanda bir süre duran vaşak, araçlarıyla bölgede seyir halinde olan vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşların vaşağı fark ettikleri sırada yaşadıkları heyecan konuşmalarına yansıdı.

Kedigiller familyasının bir türü olan vaşakların özellikle kış aylarında yiyecek arayışı nedeniyle zaman zaman yerleşim alanlarına yakın bölgelere indiği biliniyor.