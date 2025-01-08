SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Batman’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17’si öğrenci 20 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Batman’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17’si öğrenci 20 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 15:53

Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi’nde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17’si öğrenci olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Kaza, 72 S 111 plakalı okul servis minibüsü ile N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle servis aracındaki öğrenciler ve diğer yolcular yaralandı.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın meydana geliş sebebini ve detaylarını araştırmak üzere inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da uçak düştü!
08.01.2025Çarşamba
Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence! 3 tutuklama!
08.01.2025Çarşamba
Edremit'te sokak ortasında dehşet! Av tüfekli saldırgan bacağına sıktı! O anlar kamerada!
08.01.2025Çarşamba
Zonguldak'ta şüpheli ölüm!
08.01.2025Çarşamba
Şanlıurfa'da eski muhtar adayına silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
08.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Rize’de PTT Başmüdürlüğü’ne yapılan silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı 00:20
Rize'de PTT Başmüdürlüğü'ne yapılan silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı
07.01.2025Salı
Rize’de PTT Başmüdürlüğü’nde silahlı saldırı: 2 ölü! 01:17
Rize'de PTT Başmüdürlüğü'nde silahlı saldırı: 2 ölü!
07.01.2025Salı
Kerimcan Durmaz’a bahis gözaltısı! İşte o konser! 00:20
Kerimcan Durmaz'a bahis gözaltısı! İşte o konser!
08.01.2025Çarşamba
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı 00:43
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı
07.01.2025Salı
CANLI YAYIN