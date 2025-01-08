Batman’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17’si öğrenci 20 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 15:53

Kaza, 72 S 111 plakalı okul servis minibüsü ile N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle servis aracındaki öğrenciler ve diğer yolcular yaralandı.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın meydana geliş sebebini ve detaylarını araştırmak üzere inceleme başlattı.