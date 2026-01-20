Başkan Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine taziye telefonu

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bir kafede oturduğu sırada çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı anne Gülhan Ünlü'yü telefonla arayarak bizzat başsağlığı diledi.

"Minguzzi Olayı Gibi Bir Katliam Yaptılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında yaşanan vahşete olan üzüntüsünü dile getirirken, geçtiğimiz yıl Kadıköy'de benzer şekilde katledilen Mattia Ahmet Minguzzi olayına atıfta bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Atlas bizi kalpten yaraladı. Daha önce Minguzzi'de olduğu gibi böyle bir katliam yaptılar. Bu acı hepimizin acısıdır."

''Bunun hesabını sormak görevimizdir''

Kabine Toplantısında "Kararlılık" Mesajı

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında konunun gündeme geldiğini belirten Erdoğan, faillerin en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı:

Takipçisiyiz: "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim."

Ziyaret Sözü: "Basın toplantısında da bunu açıkladım, sonuna kadar takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim."

Ne Olmuştu?

17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Güngören'de gittiği bir kafede "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından katil zanlısı tutuklanırken, aileyi tehdit eden ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik de geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı.