Kars'ta etkili olan şiddetli tipi, hayatı felç etti. Kars-Göle karayolu yoğun kar ve tipinin etkisiyle ulaşıma kapanırken onlarca araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin seferber olduğu o zorlu anlara ait görüntüler cep telefonuyla kayıt altına alındı. O çarpıcı görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

Tipi Karayolunu Kapattı

Kars'ta yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran şiddetli tipi, Kars-Göle karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda onlarca araç ilerleme imkânı bulamayarak mahsur kaldı. Trafik kısa süreliğine tamamen durma noktasına geldi.

Onlarca Araç Yolda Mahsur

Kapanan karayolunda mahsur kalan çok sayıda araçtaki sürücü ve yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Beyaza bürünen yolda araçların sıra sıra beklediği o çarpıcı anlar cep telefonuna yansıdı. O görüntüleri haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

Karayolları Ekipleri Seferber Oldu

Durumun bildirimi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak derhal yol açma ve tuzlama çalışması başlattı. Karla mücadele araçları yoğun tempoyla çalışırken mahsur kalan sürücüler ekiplerin müdahalesini bekledi.

Araçlar Kontrollü Şekilde Yola Çıktı

Karayolları ekiplerinin etkin müdahalesinin ardından yol kısmen açıldı. Yolda bekleyen araçlar kontrollü şekilde ilerlemeye başlayarak yollarına devam etti. Trafik normale dönerken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars'ta Kış Koşulları Etkisini Sürdürüyor

Doğu Anadolu'nun en sert kış koşullarını yaşayan illerinden biri olan Kars'ta tipi ve yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Yetkililer, özellikle Kars-Göle güzergahını kullanan sürücüleri hava koşullarını yakından takip etmeye ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya davet etti.