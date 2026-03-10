CANLI YAYIN
Kız meselesi kanlı bitti: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kız meselesi kanlı bitti: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Aksaray’da kız meselesi yüzünden tartıştığı 16 yaşındaki akranıyla kavgaya tutuşan çocuk, yanında taşıdığı bıçakla akranını bıçaklayarak öldürdü.

Başkan Erdoğan İran'ı uyardı: Siyonist şebekenin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmeyin
Başkan Erdoğan'dan ikinci İran füzesi mesajı: "Yanlışta ısrar ve inat edilmemeli"
Denizli deprem anı en net görüntü: Koyunlar çıldırdı
Fatih'te feci motosiklet kazası: Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş hayatını kaybetti
