Kız meselesi kanlı bitti: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kız meselesi kanlı bitti: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 13:49
Aksaray’da kız meselesi yüzünden tartıştığı 16 yaşındaki akranıyla kavgaya tutuşan çocuk, yanında taşıdığı bıçakla akranını bıçaklayarak öldürdü.
