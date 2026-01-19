Başkan Erdoğan'dan Atlas Çağlayan talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, kamuoyunda infial yaratan Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili net ifadelerde bulundu. Canilerin yargı önünde en ağır cezayı alması için kararlılık mesajı veren Erdoğan, devletin tüm birimlerinin bu davanın takipçisi olacağını belirtti.

"Yargıda Gereken Ders Verilecek"

Atlas yavrumuzu hayattan koparan canilerin hukuk önünde en ağır bedeli ödemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz" dedi. Bu konuda devlet olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu sonuna kadar yerine getirme kararlılığında olduklarını ifade etti.

"Bizi Acılara Boğdu, Kabul Edilemez"

Yaşanan vahşetin kabul edilemez olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, bu olayın toplum üzerindeki etkisine değinerek, "Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil" ifadelerini kullandı.

Bakanlıklara Net Talimat: "Üzerine Gidilecek"

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve adaletin tecelli etmesi için ilgili bakanlıklara açık talimat veren Erdoğan, şu sözlerle devam etti:

"Ne gerekiyorsa başta Adalet Bakanımız olmak üzere, yargının tüm kurumları olmak üzere, İçişleri Bakanlığı olmak üzere bütün bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir, bizim vazifemizdir."

"Pırlanta Gibi Bir Yavruya Nasıl Kıydılar?"

Konuşmasının sonunda duygusal bir tonda masumiyet vurgusu yapan Erdoğan, "O pırlanta gibi yavru, o pırlanta gibi o kadar güzelimsi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir" diyerek adaletin mutlaka yerini bulacağının altını çizdi.