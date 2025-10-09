PODCAST CANLI YAYIN
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada

Başakşehir’de durağının olmadığı bir yerde bir taksi sürücüsü diğer bir sürücünün yanına giderek yoldan çekilmesini söyleyerek tehdit etti. Hızını alamayan adam diğer aracında kapısına vurarak canımı yumrukladı. Taksi sürücünün yolcu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanandı. Taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına giderek bağırarak yoldan geçilmesini söyledi. Adam diğer sürücüye bağırarak, " Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, "Arabanın plakası TS 20'mi benim için neden yolu kapattın" diye cevap verdi. Aracına doğru giden adam başla bir taksinin de camını yumruklayıp kapısına vurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

