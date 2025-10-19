Başakşehir'de 'neden sinyal vermiyorsun' diyen babaya çocuğunun yanında saldırdı
Başakşehir'de motosiklet sürücüsü çocuğunu okula bıraktığı sırada sinyal vermediği için tepki gösterdiği hafif ticari araç sürücüsüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun yanında babaya saldırdı. Tarafların birbirine yumruk, tekme ve kaskla saldırdığı kavga, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, 14 Ekim Salı günü saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne 'Neden sinyal vermiyorsun' diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı. Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.
KAVGA KAMERADA
Motosiklet sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsünün kavgası çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar yer alıyor.