Mersin’de festival ateşi yanıyor: Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Mersin’de!
Yazı Boyutu
Mersin, Akdeniz’in eşsiz mutfağı ve binlerce yıllık tarihini Türkiye Kültür Yolu Festivali ile taçlandırıyor. 9 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında Kızkalesi, Tarsus ve Mersin merkezindeki birçok tarihi nokta festival alanı olarak kullanılacak. Yerli ve yabancı sanatçıların konserleriyle yankılanacak olan şehirde, gastronomi durakları Akdeniz lezzetlerini dünyaya tanıtacak. Bakan Ersoy, projenin Mersin’in turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirterek, tüm Mersinlileri ve çevre illerdeki vatandaşları bu çok yönlü kültür-sanat deneyimine davet etti. Şehirde kurulacak çocuk köyleri ve atölyelerle festival, yediden yetmişe herkese hitap edecek.