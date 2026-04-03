Bartın’da "Bomba Var" alarmı: Valilik karşısında hareketli dakikalar
Saat 14.30 sıralarında meydana gelen ve çevredeki vatandaşlarda büyük korku yaratan olay sonrası polis ekipleri geniş bir güvenlik şeridi oluştururken, şüpheliye ait çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Büyük bir gürültüyle imha edilen çantanın içerisinden herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken, sadece bir tablet ve çeşitli evraklar çıktığı belirlendi. İsmi henüz açıklanmayan şahsın emniyetteki sorgusu devam ederken, bölgede hayat normale döndü.