Balkona tırmanan ayı kovanları parçaladı: O anlar kamerada!

Trabzon’un Of ilçesinde yamaç arazideki taş ahşap karışımı evin 2’nci katındaki balkona tırmanan ayı, buradaki kovanları parçalayıp, balları yedi. Ayının ilk gün bitiremediği balları ertesi gün yiyerek karnını doyurmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Keler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Tüfekçi, boş halde taş ahşap karışımı evin 2'nci katındaki balkona yerleştirdiği kovanların parçalandığını fark etti. Eve kurulu güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Tüfekçi, mezraya inen bir ayının, tırmandığı balkonda ulaştığı kovanları devirerek, balları yediğini tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; ayının tırmandığı balkonun ahşap korkuluklarını kırdığı, kovanları pençeleriyle parçalayarak petekteki balları yediği, ertesi gün aynı şekilde balkona girip, arta kalan balları yiyerek karnını doyurmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yamaç arazideki evin balkonuna 2 günde 2 kez tırmanan ayının balları yedikten sonra gözlerden kaybolduğu anlar da görüntülere yansıdı.

