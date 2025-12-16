Bakırköy’de film gibi soygun: Ofis kiralayıp duvarı deldiler!

SAAT İLANI KABUSA DÖNDÜ

İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatini satmak için ilan veren T.Y.D., dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. T.Y.D., kendisini alıcı olarak arayan kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını ve saati inceleyen şüphelinin satın alacağını söylediğini ifade etti.

DUVARI DELİP KAÇTILAR

Şüpheli, saatin parasını getirmesi için arkadaşını aradığını söyleyerek saati dolaba koydu. Bir süre sonra tuvalete gideceğini söyleyip çıkan kişi geri dönmedi. Dolabı kontrol eden T.Y.D., arka kısmında açılmış bir delik olduğunu ve saatin çalındığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde, duvardaki deliğin "Sigara içmek yasaktır" tabelasıyla gizlendiği ve saatin bu delikten alınarak götürüldüğü belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Y.Ç.'yi (54) gözaltına aldı.

DİĞER ŞÜPHELİ BALIKESİR'DE YAKALANDI

Balıkesir'e kaçtığı tespit edilen C.E. (50) ise düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada yaklaşık 40 bin dolar değerindeki kol saati ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguda C.E.'nin 11 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen saat, sahibi T.Y.D.'ye teslim edildi.