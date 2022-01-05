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Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti! İşte o anlar…

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti! İşte o anlar…
05.01.2022 00:13 - Son Güncelleme: 05.01.2022 00:19

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İstanbul Bağcılar’da ilginç olay! İki komşu arasındaki çamaşır asma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşam Videoları

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2436 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle kavga çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede akrabaların da olay yerine gelmesi ile olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan birinin yakınının silahla ateş açması sonucu Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. Ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Recep T. çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüpheli şahısların kaçış anları kameraya yansıdı.

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