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Babasının arabasını kaçıran 8 yaşındaki çocuk araçla beraber kanala uçtu

Babasının arabasını kaçıran 8 yaşındaki çocuk araçla beraber kanala uçtu
30.09.2022 16:00 - Son Güncelleme: 30.09.2022 16:00

OTOMATİK OYNAT

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde babasının arabasını izinsiz aldığı iddia edilen çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Feyzioğlu Mahallesi 541. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.C.(8) arkadaşı A.Y (9) ile babasının 38 DH 543 plakalı otomobilini izinsiz aldı. İkili mahallede gezintiye çıkarken, sürücü koltuğunda oturan E.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. E.C. ve A.Y. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kanala düşen otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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