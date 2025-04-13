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Aydın’da yaya geçidinde kaza: Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı
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Aydın’da yaya geçidinde kaza: Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 23:18:17

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde yaya geçidinde yayaya çarpan motosiklet sürücüsü, motosikletini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, M.K.'ya ait 09 AOS 234 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, 35 U 6493 plakalı ticari araca çarparak zarar verdi. Düşerek başını yere çarpan yaya yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekipleri, yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaparak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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