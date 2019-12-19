Haberler Video Aydın Efeler'de korku dolu anlar! Öğrenci servisi bomba gibi patladı...

Aydın Efeler'de korku dolu anlar! Öğrenci servisi bomba gibi patladı...

19.12.2019 18:19

Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı. Şoförün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.


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