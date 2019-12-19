BİM'de 24 Aralık Salı günü hangi ürünler olacak? Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM müşterileri bu hafta indirimli ürünlerin listesini merakla bekliyordu. Sizler için güncel ürünleri videomuzda derledik. Peki, haftanın BİM aktüel ürünleri neler? İşte 24 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
24 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de Salı indirimlerinde hangi ürünler bulunuyor?19.12.2019 20:11
- Aydın Efeler'de korku dolu anlar! Öğrenci servisi bomba gibi patladı...
- Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Mehmet Ali Aydemir tahliye edildi! |Video
- Konya'da akaryakıt istasyonunda drifte polisten suçüstü
- Mersin'de kendini müziğe kaptıran temizlik işçisinin dansı paylaşım rekorları kırıyor |Video
- Küçük çocuğun üzerinden arabayla geçti! Vicdansız sürücü arkasına bakmadan kaçtı |Video
- Vahşi doğada Kaplan ile ayının şoke eden kavgası kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti fakat...
- Kartal'da cani koca dehşeti! Sokakta yakaladığı karısını 20 yerinden bıçakladı |Video
- Uludağ'da ölü bulunan Mert Alpaslan'ın eşi tabutu görünce sinir krizi geçirdi
- Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin lira |Video
- Gaziosmanpaşa'da yürekleri ağza getiren olay! Hamile kadın çığlık çığlığa yarım istedi
- Son dakika: Doğa Koleji krizinde müjdeli haber geldi: İmzalar atıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.