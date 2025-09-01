PODCAST CANLI YAYIN

Aydın Çine’de patlayıcı imhası faciası: 12 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesiyle yola düşen patlayıcı mühimmat, imha sırasında infilak etti. Patlamada 2 jandarma, 1 polis ve 9 tesis personeli yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, patlayıcı mühimmat dolu bir kamyonetin devrilmesi sonucu yola düşen mühimmatlar, imha edilmek üzere Çine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki patlayıcı madde üretimi yapan bir firmanın imha alanına götürüldü.

İmha çalışmaları sırasında mühimmatlardan biri infilak etti. Patlama sonucunda 2'si jandarma, 1'i polis, 9'u tesis personeli olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlama sırasında bölgedeki araçlarda maddi hasar oluştu. Yetkililer, patlama ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

