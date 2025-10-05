PODCAST
Avcılar’da otomobilden 20 bin lira değerindeki ses sistemini böyle çaldı
Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 09:37
Avcılar’da otomobile monte edilmek üzere satın alınan 20 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı. Araç sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti. Hırsızlık anları ise, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
