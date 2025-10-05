PODCAST CANLI YAYIN
Avcılar’da otomobilden 20 bin lira değerindeki ses sistemini böyle çaldı

Avcılar’da otomobile monte edilmek üzere satın alınan 20 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı. Araç sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti. Hırsızlık anları ise, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

