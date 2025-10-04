Aksaray’ın Eskil ilçesinde kavşakta can pazarı: 3 ağır yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve 2 çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Hacı Şahin Caddesi üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer H. (34) idaresindeki 68 AET 831 plakalı ticari kamyonet, Hürü İ. (35) yönetimindeki 68 AEF 257 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hürü İ. ile yanında bulunan çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan anne ve çocukları, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Kamyonet sürücüsü Muzaffer H. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.