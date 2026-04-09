Köpeklerden araçların üzerine çıkarak kaçtı

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin üzerine geldiğini gören bir kişi, büyük panik yaşayarak park halindeki otomobillerin üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştı.

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sokakta tek başına yürüyen bir vatandaş, sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine doğru geldiğini fark edince ne yapacağını şaşırdı. Köpeklerden kurtulmak için koşmaya başlayan kişinin yaşadığı panik, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Otomobilin üzerinden düşüp tekrar kaçtı

Köpeklerin yaklaşması üzerine yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine tırmanmaya çalışan kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü yerden hızla kalkan ve pes etmeyen vatandaş, köpeklerin uzaklaşmadığını görünce bir sonraki park halindeki aracın üzerine çıktı. Bir süre aracın tavanında bekleyen kişi, köpeklerin bölgeden uzaklaşmasını takip etti.

O anlar güvenlik kamerasında

Tehlikenin geçtiğinden emin olduktan sonra araçtan aşağı inen vatandaş, köpeklerin geldiği yönün tersine doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerini tedirgin eden ve saniye saniye kaydedilen görüntülerde, sokak köpeklerinin gruplar halinde hareket ettiği ve vatandaşın can havliyle araçları siper ettiği görülüyor.

Bunlar da Var

Levent'te silahlı çatışma: Teröristlerin hazırlık anı kamerada
Levent'te silahlı çatışma: Teröristlerin hazırlık anı kamerada
Sivas’ta inşaatta feci ölüm! Beton pompasının kolu çarptı, kalıbın içine düşen 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Sivas’ta inşaatta feci ölüm! Beton pompasının kolu çarptı, kalıbın içine düşen 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Simge Sağın ve Melek Mosso adliyeye sevk edildi
Simge Sağın ve Melek Mosso adliyeye sevk edildi
Levent'te silahlı çatışma: Polis teröristi aracın altından avladı
Levent'te silahlı çatışma: Polis teröristi aracın altından avladı

