Erzurum’da kar esareti: 73 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da Kar Sürprizi: Yollar Kapandı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Erzurum'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreyi geçmesiyle birlikte araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı.

73 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum genelinde 73 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Erzurum-Artvin kara yolundaki 2090 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, ekiplerin müdahalesiyle trafik yeniden normale döndü. Kar kalınlığının 167 santimetreye ulaştığı Kop Dağı Geçidi'nde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor. Öte yandan kayak sezonunun uzatıldığı Palandöken'de kar kalınlığı 211 santimetre olarak ölçüldü.

Kars'ta Çiçek Açan Ağaçlar Kar Altında

Kars'ta da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Baharın gelişiyle çiçek açan ağaçlar ve park halindeki araçlar karla kaplanırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına hız verdi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, ani bastıran yağışın ardından oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.