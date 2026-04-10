İstanbul’da silahlı suç örgütü temizliği: 18 gözaltı

Anadolu Yakası'nda Organize Suç Örgütüne Darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini cezaevinde bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı tespit edilen şebekeye karşı düğmeye basıldı.

Eş Zamanlı Baskın: 18 Gözaltı

Polis ekipleri tarafından aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından, bu sabah erken saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda etkin olan örgüte yönelik baskınlarda, çeşitli suç eylemlerine karıştığı belirlenen 18 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve Çek-Senet Ele Geçirildi

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 adet mermi ve çok sayıda tüfek kartuşu ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda çek ve senet de inceleme altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.