Hatay'da yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular

Hatay’da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü kesen 3 şahıs, sopalarla saldırmak istedi. Kameralara yansıyan olayda aracın camı kırılırken, sürücü saldırganlardan kaçarak kurtuldu.

Olay; Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü. An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırıyla ilgili aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

