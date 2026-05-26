Hatay'da yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 09:22

Olay; Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü. An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırıyla ilgili aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.