ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 27 EKİM 2020!

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri... Hafta içi her gün 10.00'da Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitleyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın bugünkü (27 Ekim 2020 Sal) programında neler oluyor? 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? İlişki yaşadığı iddia edilen iş arkadaşı İsmail Aydın, Müge Anlı canlı yayınında! Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya'dan kayıplara karıştı! 42 yaşındaki Yaşar Bayka bulundu! Yıllar önce terk edilen çocuklar, evlatlarını hatırlamayan bir anne! Gamze Cabadak'ın kardeşi kimliğini alabildi mi? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

Müge Anlı'da bugün (27 Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Genç bir kadın sorular, görgü tanıkları kasıt ihtimali ilişki iddiası... 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Patlamanın ardında kaybolan bir can ve ilişki iddiası... Filiz Akyüzün ilişki yaşadığı iddia edilen iş arkadaşı İsmail Aydın, Atv canlı yayınında Müge Anlı ve Akyüz ailesinin sorularını yanıtlıyor!

Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya'dan kayıplara karıştı! 42 yaşındaki Yaşar Bayka hakkında sıcak gelişme! 15 gün önce kaybolan Yaşar Bayka'yı Müge Anlı ve ekibi buldu. Çocukluk arkadaşının evinde misafir olan Yaşar Bey, İstanbul Üsküdar'da ortaya çıktı.

Yıllar önce terk edilen çocuklar, evlatlarını hatırlamayan bir anne! Gamze Cabadak'ın kardeşi kimliğini alabildi mi?