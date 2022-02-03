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Ataşehir’de tır kasasındaki inşaat malzemeleri araçların üzerine düştü

Ataşehir’de tır kasasındaki inşaat malzemeleri araçların üzerine düştü
03.02.2022 16:13

OTOMATİK OYNAT

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Ataşehir’de tırda yüklü olan çelik konstrüksiyonlar, tırın manevra yaptığı sırada iplerin kopması nedeniyle 2 otomobilin üzerine düştü. Yaşanan kaza sonrası otomobillerde maddi hasar oluştu. Ataşehir'de Dudullu Caddesi’nde seyir halinde olan tır, Atapark Caddesine manevra yaptığı sırada, kasada yüklü olan çelik konstrüksiyonlar halindeki inşaat malzemeleri iplerinin kopması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki konstrüksiyon parçaları kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobilin üzerine düştü. Yaşanan kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yola düşen inşaat malzemelerinden dolayı Dudullu Caddesi bir süreliğine trafiğe kapandı.

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