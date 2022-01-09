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Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe

Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe
09.01.2022 10:44

OTOMATİK OYNAT

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Ataşehir’de cadde ortasında bulunan asırlık türbe yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Gün içerisinde yoldan geçen sürücüler ise araçlarını durdurup türbeyi izliyor. Ataşehir’de çift yönlü trafik akışının sağlandığı caddenin iki şeridi arasında bulunan tarihi türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Ali Gazi Baba Hazretleri olarak ismi geçen türbeye gün içerisinde çok sayıda kişi uğruyor. Erenköy Fatihi olarak anılan Ali Gazi Baba’ya ait türbenin çevresi demir parmaklıklarla çevrilirken, içerine ise çiçek ve ağaçlar ekilmiş durumda.

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