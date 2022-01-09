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Muşlu besiciler kuzulara bebek gibi bakıyor

Muşlu besiciler kuzulara bebek gibi bakıyor
09.01.2022 09:41 - Son Güncelleme: 09.01.2022 09:41

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Muş'ta yeni doğan kuzuların soğuk havada hasta olup ölmemeleri için mücadele veren besiciler, yavruları biberon ile besleyip soba başında bakımlarını yapıyor. Karaağaçlı beldesindeki besiciler, soğuk hava nedeniyle yeni doğan kuzuların bakımına ayrı özen gösteriyor. Ahırların kenarına küçük kulübeler yapan besiciler, kurdukları sobayla yeni doğan kuzuları ısıtıyor. Kuzuların hasta olup ölmemeleri için tedbirler alan besiciler, yanlarından da hiç ayrılmıyor. Sağdıkları sütleri biberonlara doldurarak kuzuları besleyen besiciler, zaman zaman annelerini unutmamaları için yavruları alıp ahıra da götürüyor.

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