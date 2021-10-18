Aslan yattığı yerden belli olur! Trabzon ve Gümüşhane sınırları arasında bulunan Kurtdere Yaylası'nda yaz sonrası çöpler kaldı

'Aslan yattığı yerden belli olur'. Bu söz, insanın çevresine nasıl baktığını anlatmada çok önemli ancak Karadeniz'deki yaylalarda yaz sonrası manzara hiç iyi değil. Trabzon ve Gümüşhane sınırları arasında bulunan ve bölgedeki 4 yaylayı birbirine bağlayan Kurtdere Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler, çöp ve atıklarını bırakıp köylerine geri döndü. Yaylada kazılan çukurlara atılan çöpler, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılıyor, kirlilik oluşuyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Altın yumurtlayan doğamızı kaçak yapılaşma, tahribat ve katı atıklarla maalesef kirleterek yok ediyoruz" dedi.