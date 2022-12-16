Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen programda yemek yiyen 30 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavileri sürüyor. Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda, 30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, okulda düzenlenen yerli malı haftasında yemek yiyen öğrenciler, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu. Öğretim görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine okula gelen ambulanslarla 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öte yandan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.