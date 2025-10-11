PODCAST CANLI YAYIN
Arnavutköy’de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul’da öğlen saatlerinde bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy’de aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbul'da öğlen saatlerinde bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy'de aniden başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yeri tentelerinin altına, bazıları da köprülerin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.


Öte yandan kent genelinde birçok ilçede sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

