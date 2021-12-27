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Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
27.12.2021 10:07

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Bursa’da şaka esnasında arkadaşı tarafından dezenfektanla ateşe verilen çocuk ağır yaralandı. 2 arkadaşın facia ile sonlanan dezenfektanlı şakasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bursa Şehir Hastanesi'nde 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesinin kaybetti. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Burak A. (14) ile arkadaşı İsmail K. (13), bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K. yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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