Apartman bahçesine uçan otomobilde 4 kişi yaralandı: O anlar kamerada!

YOLDAN ÇIKIP APARTMAN BAHÇESİNE UÇTU

Kaza, sabah saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Mehmet Y. ile araçta bulunan B.Ç.Ş., M.Ç. ve N.E.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.