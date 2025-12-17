PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da iş kazası: Genç işçi çivi tabancasının kurbanı oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini yanlışlıkla çivi tabancasıyla ahşaba çakan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 2. Bahar sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Muhammed A.(21), çivi tabancasıyla ahşapa çivi çakmaya başladı. Çivi çakma işlemi sırasında ahşaptan çıkan çivi genç işçinin sol eline saplandı. Eli ahşapa çivi ile çakılan genç yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu gencin elindeki ahşabı keserek küçülttü. Yaralı genç elinde çivili tahta ile olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının elindeki çivi acil serviste yapılan müdahale ile çıkarıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

