Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
ALACAK VERECEK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire Pazarı Sahur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.B. ile İ.A. ve B.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
İKİ KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışmada E.B., silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu İ.A. ve B.E., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinden kaçan şüpheli E.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.