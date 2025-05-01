Antalya’da zincirleme kaza!

Giriş Tarihi: 1.05.2025 21:12:04 Güncelleme Tarihi: 1.05.2025 21:16:42

Antalya'nın Serik ilçesi Cumalı Mahallesi D400 karayolunda , aynı istikamette seyreden 07 BNE 201 plakalı kamyonet sürücüsü Mustafa A. , İlhan Ç.'nin kullandığı cip ve Halil A.'nın kullandığı 26 AKT 508 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Mustafa A., itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle diğer kamyonette bulunan çilek kasaları zarar gördü ⁽¹⁾. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çilek yüklü kamyonetin sürücüsü Halil A., "Trafik ışıklarında dururken, bir anda geldi vurdu. Ben de anlamadım. Çarpmanın etkisiyle çilekler zarar gördü" dedi.

