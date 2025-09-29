Antalya'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 23:38

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.