Antalya'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.55'de Akseki-Manavgat karayolu Kale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Bekar (47) idaresindeki 07 F 5441 plakalı hafif ticari araç, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyreden Rıdvan Cengiz İlçin (66) idaresindeki 23 HD 270 plakalı otobüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Bekar ve Türkan Can (70), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Bekar hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

