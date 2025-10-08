Antalya’da otoparkta dehşet anları: Saldırgan motosikletle kaçtı! 1 yaralı

OTOPARKTA YÜRÜRKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir otoparkta yürüyen Süleyman B., kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sağ bacağından vurulan Süleyman B. yere yığıldı.

SALDIRGAN MOTOSİKLETLE KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, 07 BBR 985 plakalı motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Süleyman B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın Y.T. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.