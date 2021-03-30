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Antalya'da maskesiz doğum günü kutlaması! Yerleşik yabancıların partisi sosyal medyayı salladı!

Antalya'da maskesiz doğum günü kutlaması! Yerleşik yabancıların partisi sosyal medyayı salladı!
30.03.2021 16:33
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi. Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.


Antalya'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske kuralını dikkate almadı. Yerleşik yabancıların, sosyal mesafe kuralına uymayıp halay çektiği de görüldü.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor. Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi. Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

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