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Bakırköy Adliyesi'nde mübaşir intiharı

Bakırköy Adliyesi'nde mübaşir intiharı
30.03.2021 14:16
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E-5'te şüpheli ölüm

Son dakika haberine göre, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi ağır yaralandı. İntihar eden kişinin E. R. Y. isimli adliye çalışanı bir mübaşir olduğu ifade ediliyor Adliyede önlem alınırken inceleme devam ediyor.


Bakırköy Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI
Bakırköy Adalet Sarayı'nda henüz kimliği açıklanmayan bir kişi üst katlardan aşağı atladı. Betona düşen kişi ağır yaralandı. Adliyede önlem alınırken inceleme devam ediyor.

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