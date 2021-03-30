Bakırköy Adliyesi'nde mübaşir intiharı

Son dakika haberine göre, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi ağır yaralandı. İntihar eden kişinin E. R. Y. isimli adliye çalışanı bir mübaşir olduğu ifade ediliyor Adliyede önlem alınırken inceleme devam ediyor.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda henüz kimliği açıklanmayan bir kişi üst katlardan aşağı atladı. Betona düşen kişi ağır yaralandı. Adliyede önlem alınırken inceleme devam ediyor.