Antalya’da çöp kamyonu dehşeti kamerada: Kadın tekerin altında kaldı!

KÖR NOKTA FACİASI

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çöp konteynerlerini boşaltan Kepez Belediyesi'ne ait 07 BBR 469 plakalı çöp kamyonu, sürücüsü Süleyman K.'nın idaresinde hareket ettiği sırada, torununu okuldan almak için yolun karşısına geçmekte olan bir kadına çarptı.

TEKERİN ALTINDA KALDI

İddiaya göre kamyonun kör noktasında kalan kadın çarpmanın etkisiyle aracın altına sürüklendi. Kadının kolu kamyonun tekerinin altında kaldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye ekipleri kolu teker altında kalan kadını dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun hareket ettiği, kadının ise araca çok yakın bir noktadan geçmeye çalıştığı görülüyor. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.