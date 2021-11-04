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Fedakâr anne...2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtardı, kendisi öldü

Fedakâr anne...2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtardı, kendisi öldü
04.11.2021 19:37
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Batman’da yolun karşısına geçmek isteyen ve hamile olan Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte bir anda yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen dolmuşun kendilerine çarpacağını anlayan anne Şengül, çocuklarını iterek kurtardı, ancak kendisi dolmuşun altında kalarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda meydana geldi. Araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen dolmuşu fark eden anne Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki 2 çocuğunu iterek kurtarırken, kendisi dolmuşun altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadın ile karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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