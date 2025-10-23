Olay, 21 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedirhan T., annesi Çiğdem B. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Bedirhan T., annesini darbetti. Olayın ardından anne Çiğdem B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören Bedirhan T. 'Kendimi keseceğim' diyerek kendisini odasına kilitledi. Ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE KAPIYI KIRDI; POLİS YAKALADI

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kapı açma aletiyle kapıyı kırdı. Ardından odaya giren Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Bedirhan T.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Bedirhan T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.