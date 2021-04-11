Ankara'daki kontrollü yıkım çalışmasında yeni gelişme

Ankara'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan dolayı çökme tehlikesi bulunan binanın yıkım çalışmalarına iş makinasındaki arıza nedeniyle ara verildi.
Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı binada çalışmalara sabah devam edilecek.
Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın "makaslama" yöntemiyle yıkım çalışmaları sırasında iş makinası arızalandı.
Yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlanacağı öğrenildi.
Ekiplerin alandaki bekleyişi ise sürüyor.
8 KATLI BİNA BOŞALTILMIŞTI
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.
Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilmişti.