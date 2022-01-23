Haberler Yaşam Videoları Ankara’da yolcu otobüs bozuldu, yolcular 3 saat mahsur kaldı

Ankara’da yolcu otobüs bozuldu, yolcular 3 saat mahsur kaldı

Ankara’da yolcu otobüs bozuldu, yolcular 3 saat mahsur kaldı
23.01.2022 08:39

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:15
Nihal Candan mini elbisesiyle...
Ana Sayfa 00:27
Yolcu otobüsü karlı yolda kaza...
Ana Sayfa 00:14
Songül Karlı ödül törenine...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 37. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:18
Balıkesir’de korkutan deprem!
Ana Sayfa 01:25
Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 01:21
Devlet Bahçeli'den Sedef...
Ana Sayfa 01:12
Sedef Kabaş ‘Cumhurbaşkanına...
Ana Sayfa 06:12
Ukrayna-Rusya sınırında neler...
Ana Sayfa 04:10
A Haber kaza yerinde!
Ana Sayfa 24:47
Hakaret talimatı FETÖ'cülerden...
Ana Sayfa 02:27
MİT'ten nokta operasyonu

Eskişehir’den Kastamonu’ya giden yolcu otobüsü Ankara’nın Polatlı ilçesinde arızalanınca yolcular 3 saat mahsur kaldı. Yolcuların imdadına ise Polatlı Belediyesi yetişirken otobüsün arızası kısa sürede giderildi. Gece saat 01.30 sıralarında Eskişehir - Kastamonu seferini yapmakta olan 55 PS 027 plakalı yolcu otobüs Polatlı ilçesinde arızalandı. Otobüsün içerisinde bulunan 11’i çocuk 46 kişi 3 saat boyunca dondurucu soğukta yardım bekledi. Kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yardım gecikirken duruma Polatlı Belediyesi müdahale etti. Polatlı Belediyesine ait bir yolcu otobüsü vatandaşları alarak güvenli bir alana götürürken bozulan otobüsü ise kısa sürede tamir ettirdi. Polatlı Belediye Zabıta Müdürü Sabri Ünal, Vali Vasip Şahin ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın durumla ilgilendiğini ve herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Yolcular otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA